POL-RT: Verkehrsunfälle; Schwelbrand; Dutzend Verkehrsverstöße; Einbruch; Farbschmierereien

Motorradfahrer gestürzt

Ein 62-Jähriger ist am Montagnachmittag nach einem Sturz von seinem Motorrad vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der Biker war gegen 13.45 Uhr mit seiner Suzuki auf der K6727 in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang verlor er offenbar beim Bremsen die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. Den entstandenen Sachschaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Suzuki wurde abgeschleppt. (rn)

Esslingen (ES): Schwelbrand an Maschine

Zum Brand einer Papiermaschine sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag in die Zeppelinstraße ausgerückt. Offenbar war infolge eines technischen Defekts ein stark rauchender Schwelbrand in einem Bedienteil der Maschine ausgebrochen, durch den gegen 14.45 Uhr die Brandmeldeanlage auslöste. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, übernahm die Löscharbeiten und lüftete das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.500 Euro belaufen. (rn)

Aichtal (ES): Unfall in Aich (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Waldenbucher Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein 25 Jahre alter Audi-Lenker war gegen 7.40 Uhr vom Kirchweg aus im Bereich einer Fußgängerampel nach links auf die Waldenbucher Straße abgebogen. Ein von links kommender, 23 Jahre alter KTM-Lenker bremste sein Zweirad daraufhin stark ab, geriet ins Schlingern und stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten vor Ort. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (rn)

Owen (ES): Unfall beim Abbiegen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Vespa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kirchheimer Straße erlitten. Ein 25-Jähriger war mit seinem Skoda kurz vor sieben Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte an der Einmündung zum Rinnenweg nach links abbiegen. Als er eine Lücke im Gegenverkehr erkannte fuhr er los, übersah dabei aber den darin fahrenden, 50 Jahre alten Vespa-Lenker. Dieser stürzte in der Folge zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Über zwei Dutzend Verkehrsverstöße festgestellt

Innerhalb von nur rund 90 Minuten mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen am Montagvormittag mehr als zwei Dutzend Verkehrsteilnehmer beanstanden. Die Einsatzkräfte stellten bei einer Kontrolle auf der Stuttgarter Straße (B 27) zwischen acht Uhr und 9.30 Uhr fünf Fahrzeuginsassen fest, die nicht angegurtet waren. Außerdem ertappten sie 24 Fahrzeuglenker, die sich während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigten. Diesen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Neustetten (TÜ): In Sportheim eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr, in ein Sportheim in Remmingsheim eingebrochen. Über eine Tür verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten Schränke sowie Schubladen. Dabei stießen sie auf Bargeld, dass sie mitgehen ließen. Der entstandene Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro dürfte den Wert des Diebesguts deutlich überschreiten. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Haigerloch (ZAK): Farbschmierereien - hoher Sachschaden (Zeugenaufruf)

Auf mindestens 2.000 Euro werden die Sachschäden geschätzt, die ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Stadtteilen Trillfingen und Owingen angerichtet haben. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, beschmierten die Täter mehrere auf dem Festplatz in Trillfingen geparkte Baumaschmaschinen, das Schützenhaus in Owingen, einen dort abgestellten Bagger und die Brücke bei der Weilerkirche mit schwarzer, weißer, pinker und grüner Farbe. Dabei wurden die Wände und Fahrzeuge teils großflächig mit Symbolen oder Schriftzügen mit Lackfarben besprüht. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07474/950080. (cw)

