POL-RT: Einbrüche in Einkaufsmarkt, Seniorenheim und Vereinsheim; Verkehrsunfälle; Küchenbrand

In Einkaufsmarkt eingebrochen

Ein Einkaufsmarkt in der Brühlstraße in Ohmenhausen ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, zerstörte der Täter eine Fensterscheibe, drang ins Innere des Gebäudes vor und machte sich dort auf die Suche nach möglichem Diebesgut. Was genau entwendet wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Zwiefalten (RT): Unachtsam aufgefahren

Auf etwa 8.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag an der Einmündung des Verbindungsweges von Loretto in die K6764 entstanden ist. Eine 27-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Audi A3 auf dem Verbindungsweg von Loretto herkommend unterwegs. Zu spät bemerkte sie, dass eine vorausfahrende 46-Jährige mit ihrem Skoda Octavia an der Einmündung zur Kreisstraße bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und prallte mit ihrem Audi ins Heck des Skoda. Während die beiden Fahrerinnen unverletzt blieben, erlitt eine 34-jährige Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. (ls)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Im Kreisverkehr aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von zirka 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend im Kreisverkehr Plieninger Straße / Esslinger Straße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen 19.40 Uhr mit seiner Mercedes V-Klasse von der Esslinger Straße herkommend im Kreisverkehr unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender 39-Jähriger reagierte zu spät und krachte mit seinem BMW X4 ins Heck des Mercedes. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Nürtingen (ES): Rotlicht missachtet und unter Alkohol unterwegs

Ein schrottreifes Auto und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 46-Jähriger am Sonntagnachmittag an der Kreuzung B313 / Galgenbergstraße / Stadtbrücke verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Skoda Octavia die Bundesstraße in Richtung Neckarhausen. An der Kreuzung ordnete er sich zunächst auf der Linksabbiegespur in Richtung Stadtbrücke ein. Unmittelbar vor der dort Rot zeigenden Ampel wechselte er plötzlich auf die rechte Fahrspur nach Neckarhausen. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf dieser Spur fahrenden Citroen C1 einer 25-Jährigen. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls wurde der Citroen abgewiesen und krachte frontal in den dortigen Ampelmast. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings wurde der Citroen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrer ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,6 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. (cw)

Filderstadt (ES): Kollision in Sielmingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Sonntagvormittag in Sielmingen gekommen. Gegen 11.45 Uhr war ein 52-jähriger Ford Transit-Lenker auf der Straße Hinter der Mauer unterwegs. An der Einmündung zur Jakobstraße kollidierte der Transporter mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel einer 62 Jahre alten Frau. Hierbei verletzte sich die 46-jährige Mitfahrerin im Ford nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf etwa 11.000 Euro belaufen dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Vorfahrt nicht beachtet Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung Bahnhofstraße/Brunnenstraße entstanden. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Opel die Bahnhofstraße in Richtung Brunnenstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Zeller Straße kommenden VW einer 52-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Ein 42-Jähriger ist am Sonntagabend von seinem Fahrrad gestürzt und musste anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Radler befuhr kurz nach 18 Uhr die Waldhäuser Straße bergabwärts in Richtung Mörikestraße. Dabei stürzte er aus noch unbekannter Ursache zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher in Kiebingen unterwegs (Zeugenaufruf)

Nach zwei Einbrechern fahndet seit Sonntagvormittag das Polizeirevier Rottenburg. Kurz vor 8.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter durch ein geöffnetes Fenster in ein Seniorenheim in der Straße Im Unterdorf in Kiebingen einstieg. Ein Komplize stand währenddessen außerhalb des Gebäudes offenbar Schmiere. Als der Zeuge den beiden Männern zurief, flüchteten diese auf Fahrrädern. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Täter, der ins Gebäude eingestiegen war, ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und war dunkel gekleidet. Sein ungefähr gleichaltriger Komplize ist 180 bis 190 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er war mit einer blauen Jeanshose, einem dunkelblauen Kapuzenpullover und weiß-roten Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Bei Einbruch Bargeld entwendet

In ein Vereinsheim in der Schadenweilerstraße ist vergangene Woche eingebrochen worden. Ein noch unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, zehn Uhr, die Eingangstür auf und öffnete im Inneren einen Getränkeautomaten ebenso gewaltsam. Auch eine Innentür brach er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf. Mit etwas Bargeld flüchtete der Einbrecher schließlich. Der hinterlassene Sachschaden dürfte mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Pfrondorf (TÜ): Gestürzter Motorradfahrer

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Sonntagmittag auf der Kirchentellinsfurter Straße ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 15.20 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja auf der Kirchentellinsfurter Straße in Richtung Pfrondorf unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve stürzte und mitsamt seinem Motorrad auf die Gegenfahrspur rutschte. Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Motorrad fiel mit geschätzten 200 Euro überschaubar aus. (ls)

Burladingen (ZAK): Zu schnell und von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagmittag auf der K7161 zwischen Ringingen und Salmendingen ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seiner Suzuki von Ringingen in Richtung Salmendingen unterwegs, als er auf der geraden und übersichtlichen Strecke die Kontrolle über sein Motorrad verlor, nach rechts in den Grünstreifen kam und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (cw)

Schömberg (ZAK): Brennender Dunstabzug

In einem Wohnhaus in der Rottweiler Straße ist am Sonntagnachmittag eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Ein Bewohner bemerkte kurz vor 18 Uhr Brandgeruch aus seiner Küche und entdeckte daraufhin die Abzugshaube, die möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rn)

