Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kollision mit Gegenverkehr erfordert mehrere Verletzte

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Kollision mit Gegenverkehr erfordert mehrere Verletzte

Eine 76-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta die L230 von Magolsheim kommend in Richtung Böttingen. Aus bislang unbekannter Ursache kommt die Lenkerin des Pkws Ford nach rechts in den Grünstreifen und touchiert mehrere Leitpfosten. Beim Gegenlenken übersteuert die 76-Jährige ihr Fahrzeug und kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw Ford Fiesta. Die 76-jährige Unfallverursacherin als auch die 35-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Pkw Ford sowie deren 19-jähriger Beifahrer wurden jeweils durch die Kollision im Fahrzeug eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die beiden Lenkerinnen erlitten jeweils schwere und der Beifahrer leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme bis circa 23:00 Uhr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Zu nennenswerten Behinderungen kam es nicht. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen, 52 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen und ebenfalls mehreren Einsatzkräften vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell