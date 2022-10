Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen (Wannweil)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.08.2022/12.09 Uhr

Wannweil (RT):

Wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung der schweren Eigentumskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 32-Jährigen, der im Verdacht steht, Ende August in ein Wohnhaus in Wannweil eingebrochen zu sein. Der Tatverdächtige konnte am Freitag vorläufig festgenommen werden.

Ein zunächst Unbekannter hatte sich vom 19. auf den 20. August gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Echazstraße verschafft, dort - wie bereits berichtet - Wohnräume durchsucht und Schmuck entwendet. Umfangreiche Ermittlungen führten nun auf die Spur des Tatverdächtigen, gegen den die Staatsanwaltschaft Tübingen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse erwirkte. Der 32-Jährige konnte am Freitagvormittag an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten entsprechende Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 32 Jahre alte, tunesische Staatsangehörige wurde am Freitagmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn gegen Auflagen außer Vollzug. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell