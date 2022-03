Polizei Münster

POL-MS: Anhänger kollidiert mit geparkten Autos - Fahrer flüchtet

Münster (ots)

Am Samstagabend (26.2., 19:34 Uhr) ist der Anhänger eines Pkw gegen zwei geparkte Autos an der Altenberger Straße geprallt. Der Unbekannte war in Richtung Altenberge unterwegs, als sich plötzlich der Anhänger von seinem Pkw löste. Zeugen, die dem Fahrzeug entgegenkamen, beobachteten den Vorfall und wendeten. Als sie am Unfallort ankamen, war der Pkw samt Anhänger nicht mehr vor Ort. Durch die Kollisionen entstand Sachschaden.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen gelben Land Rover Defender TD 90 gehandelt haben.

Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell