Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Brände, Einbruch

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Am Samstagnachmittag fand die Oberligabegegnung des SSV Reutlingen gegen den SG Sonnenhof-Großaspach statt. Etwa eine Stunde nach Spielende befand sich eine Reutlinger Fangruppierung beim Verräumen eines Getränkewagens, als daraufhin eine ca. 20-köpfige, vermummte Gruppierung auftauchte. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen. Hierbei wurden einige Personen aus der Reutlinger Fangruppierung augenscheinlich leicht verletzt, mussten aber vor Ort nicht ärztlich behandelt werden. Die bislang unbekannten Täter konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen flüchten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07121/942-3333 Hinweise entgegen.

Reutlingen (RT): Pkw in Garage ausgebrannt

Ein in einer Garage im Wöhrwoldweg in Brand geratener Mercedes hat am Samstagvormittag hohen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug in Brand, nachdem es durch den Eigentümer erst kurz zuvor in der Garage abgestellt worden war. Dieser hatte gegen 09.55 Uhr zunächst einen Knall und im Anschluss starke Rauchentwicklung im Bereich der Garage festgestellt. Die verständigte Feuerwehr konnte den brennenden Pkw zwar zeitnah löschen, allein bei dem Mercedes wird der Sachschaden jedoch mit etwa 30.000 Euro beziffert. Der Sachschaden an der durch den Brand und die Rauchentwicklung erheblich beschädigte Garage wird zudem auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus konnte nach Einschätzung der Feuerwehr ohne weitere Maßnahmen weiterbewohnt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Der Mercedes wurde nach Abschluss der Löschmaßnahmen durch einen Abschleppdienst aus der Garage gezogen und abtransportiert. Neben mehreren Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen war die Freiwillige Feuerwehr Reutlingen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.

Reutlingen (RT): Angriff auf Gaststättenbesucher - Zeugenaufruf

Mehrere Gäste einer Reutlinger Gaststätte sind am frühen Sonntagmorgen durch bislang unbekannte Personen angegriffen worden, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Gegen 02.50 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass mehreren Personen der Zutritt zu einer Gaststätte im Bereich "Am Echazufer" verwehrt worden war, woraufhin diese Personen vor der Gaststätte herumgepöbelt hatten. Im Anschluss sei die Personengruppe, bestehend aus vier Männern und einer Frau, in Richtung des dahinter befindlichen Betriebsgeländes gelaufen und habe mit Eisenstangen, Stöcken, Glasflaschen und Steinen in Richtung der Personen vor der Gaststätte geworfen. Hierbei wurde eine 24-jährige Frau durch einen der Gegenstände getroffen, augenscheinlich jedoch nicht verletzt. Die männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: 30 bis 38 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 180cm groß, teilweise mit Bart, dunklerer Teint. Einer der unbekannten Männer trug einen dunkelblauen Jogginganzug mit weißen Sternen auf den Ärmeln. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen (Tel.: 07121/942-3333).

Reutlingen (RT): Einbruch in Supermarkt

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Pestalozzistraße in Reutlingen. Gegen 00.45 Uhr konnte ein aufmerksamer Passant feststellen, dass zwei Personen aus dem Supermarkt kamen und in Richtung Alteburgstraße flüchtig gingen. Der optische Alarm wurde hierbei ausgelöst. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Entwendet wurde beim derzeitigen Kenntnisstand nichts.

Metzingen (RT): Brand in Lagerhalle

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro ist die Folge eines Brandes in einer Lagerhalle in Metzingen, welcher am Samstagabend ausgebrochen ist. Um 20.35 Uhr wurde durch einen Passanten ein Feuerschein und Brandgeruch aus einer Lagerhalle in der Max-Planck-Straße in Metzingen gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch kam es am Brandobjekt zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Zusätzlich wurde in dem Bereich gelagerte Ware im Wert von ca. 100.000 Euro beschädigt. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an der Brandörtlichkeit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nürtingen (ES): Raub (Zeugenaufruf)

Am Samstag, 15.10.2022 gegen 23.10 Uhr, ist es am Bahnhof in Nürtingen zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 25 Jahre alter Mann aus Esslingen war mit einer ihm flüchtig bekannten weiblichen Person in Nürtingen verabredet. Der spätere Geschädigte stieg in Nürtingen am Bahnhof aus, kaufte dort Blumen und begab sich auf den langgezogenen Parkplatz rechtsseitig neben dem Bahnhofsgebäude. Hier wartete die besagte Bekannte auf den jungen Mann. Bei der Annäherung an die Frau traten plötzlich mindestens zwei männliche Personen auf ihn zu und schlugen ihm unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht. Anschließend zerrten sie an seiner Jacke und entwendeten ihm diese gewaltsam. In der Jacke befanden sich die Geldbörse und sein Smartphone. Nachfolgend entfernten sich Täter und die Frau fußläufig in Richtung Zizishausen. Der Angegriffene klagte über leichte Schmerzen im Gesicht, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Geschädigte beschrieb die Täter wie folgt: Die weibliche Person war ca. 20 Jahre alt, trug rote Kleidung (Hose und Oberteil), hatte schwarze lange Haare, war ca. 170 cm groß. Den ersten Angreifer beschrieb der Geschädigte als ca. 30 Jahre alten und 175-180 cm großen Mann mit kurzen schwarze Haaren und dunklem Teint. Den zweiten Aggressor schätzte er auf ca. 19 Jahre und etwa 160-170 cm. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter 07022/9224-0 entgegen.

Frickenhausen (ES): Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Samstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, ist es in Frickenhausen im Mühlhaldenweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem BMW den Mühlhaldenweg in Richtung Linsenhofer Weg. An der Einmündung Linsenhofer Weg wollte er in diesen nach rechts einbiegen. Hierzu bremste er nach eigenen Angaben bis zum Stillstand ab bevor er mit Schrittgeschwindigkeit in die Einmündung einfuhr. Dabei übersah er dennoch den von rechts auf dem Linsenhofer Weg entgegenkommenden E-Scooter, welcher mit einer 29-Jährigen und ihrem 6 Jahre altem Sohn besetzt war. Nachfolgend kam es zur Kollision zwischen dem BMW und dem E-Scooter, wobei die beiden Personen des E-Scooter gegen die Motorhaube prallten, bevor sie zu Sturz kamen. Die Lenkerin des E-Scooter erlitt hierbei Prellungen im Knie- und Kopfbereich. Ihr Sohn erlitt ebenfalls zahlreiche Prellungen sowie eine stark blutende Verletzung im Mundbereich. Die beiden Personen trugen zum Unfallzeitpunkt keine Helme und mussten durch eine RTW-Besatzung ins Krankenhaus Esslingen verbracht werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am BMW wird auf ca. 1.000 Euro und am E-Scooter auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hirrlingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung vor Festzelt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es bei einem Fest am Samstagabend gegen 23.45 Uhr vor dem Festzelt in der Bietenhauser Straße gekommen. Die beiden 18-jährigen Geschädigten kamen aus bislang nicht geklärter Ursache mit einem Unbekannten in Streit. Der Täter forderte diese auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Als dies nicht geschah, wurde einem der beiden 18-Jährigen eine Halskette vom Hals gerissen und dieser umgestoßen. Wieder wurden die Geschädigten aufgefordert, den Ort zu verlassen. Nach erneuter Weigerung kamen drei Personen, unter anderem der erste Täter hinzu, und schlugen mit den Fäusten auf einen der Geschädigten ein. Als sich dessen Freund einmischte, wurde auch er durch die Täter umgestoßen. Hierbei wurde seine Brille beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei mit mehreren Streifenwagen konnten die Beschuldigten nicht mehr angetroffen werden. Ein Geschädigter wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst lehnte er jedoch ab.

Bodelshausen (TÜ): Körperverletzung - vier Verletzte

Vier Leichtverletzte sind das Ergebnis einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr. Die vier Geschädigten im Alter von 20 Jahren feierten zusammen mit anderen Personen in der Straße Am Burghof im Freien einen Geburtstag. Zwei unbekannte Personen kamen hinzu und fragten nach Zigaretten, diese wurden auch ausgehändigt. Dann kam es jedoch aus unbekannter Ursache zum Streit. Die zwei Unbekannten telefonierten und kurze Zeit später kamen ca. acht Personen, die mit Mundschutz maskiert waren. Diese Gruppierung schlug und trat auf die vier Geschädigten ein. Als eine Zeugin die Polizei verständigte, flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Durch den verständigten Rettungsdienst wurden die Verletzten vor Ort behandelt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Hechingen/Stetten (ZAK): Mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Samstagabend gegen 21.50 Uhr im Brühlweg in Stetten, nachdem eine junge Frau über Notruf Brandgeruch an einer DIXI-Toilette mitgeteilt hatte, an welcher sie gerade vorbeikam. Brandgeruch und eine Rauchentwicklung hatten sie veranlasst, die Örtlichkeit zu überprüfen. Hierbei konnte sie jedoch lediglich noch Glutnester feststellen. Die im inneren der Toilette befindlichen Papierhandtücher sowie die Toilettenpapierrolle waren von einem bislang unbekannten Täter, wohl mittels Feuerzeug, in Brand gesetzt worden, waren jedoch nur noch am Glimmen und konnten schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr Hechingen war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. An der DIXI-Toilette entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell