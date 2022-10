POL-PDLD: Schwegenheim/ B9 - Zwei Leichtverletzte und Totalschaden nach Verkehrsunfall

Wörth am Rhein (ots) - Am Mittwoch, 12.10.2022, kam es in der Forststraße in Wörth zu einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner wurden evakuiert, so dass es zu keinem Personenschaden kam. Der Schaden an Wohnung und Gebäude beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Ermittlungen vor Ort ...

