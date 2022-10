Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdacht der Brandstiftung Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Wörth am Rhein (ots)

Am Mittwoch, 12.10.2022, kam es in der Forststraße in Wörth zu einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner wurden evakuiert, so dass es zu keinem Personenschaden kam. Der Schaden an Wohnung und Gebäude beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Ermittlungen vor Ort begründeten den Verdacht einer Brandlegung durch den Wohnungseigentümer. Der Aufenthaltsort dieser Person konnte zunächst nicht ermittelt werden. Der 40-jährige Tatverdächtige konnte allerdings am späten Abend bei einer Mannheimer Polizeidienststelle, wo er eine Auskunft einholen wollte, in Gewahrsam genommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde der Tatverdächtige am 13.10.2022 wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen den Mann. Er kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

