Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dieseldiebstahl

Landau in der Pfalz (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2022, 11:45 Uhr und dem 13.10.2022, 02:35 Uhr, wurde aus dem Tank eines in der Straße Am Kugelfang in Landau abgestellten LKW ca. 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Tank war zum Zeitpunkt der Tat nicht abgeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell