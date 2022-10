Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an einem PKW am Hauptbahnhof Landau

Landau in der Pfalz (ots)

In den Morgenstunden des 10.10.2022 stellte die Geschädigte ihren PKW der Marke Ford auf dem Park & Ride-Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof Landau ab. Bei ihrer Rückkunft zum Fahrzeug am 12.10.2022, gegen 19:00 Uhr bemerkte sie einen Schaden an der Windschutzscheibe, der durch eine Wurf- bzw. Schlagtat verursacht worden sein dürfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

