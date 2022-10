Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Transporter überschlägt sich auf Autobahn

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 12.10.2022 um 12:05 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Dorschberg kam es zu einem technischen Defekt an den Bremsen und das Fahrzeug geriet ins Schleudern. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Er musste mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn bis 13:00 Uhr teilweise kurzfristig gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 4000EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell