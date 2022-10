Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Verkehrskontrollen; Einbruch in Sportheim; Zufall verhindert Betrug

Unfall durch Falschfahrerin

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen eine 29-Jährige, die am Montagabend auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war und dabei einen Verkehrsunfall verursacht hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 22 Uhr mit ihrem Mazda auf der vierspurigen, autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße zunächst von Reutlingen in Richtung Metzingen unterwegs. Nachdem sie wohl die Abfahrt zum Königsträßle verpasst hatte, fuhr sie auf der Kraftfahrstraße weiter in Richtung Metzingen und an der Ausfahrt zum Scheibengipfel vorbei. Etwa 700 Meter später wendete sie ihren Wagen und fuhr auf der Richtungsfahrbahn Metzingen, entgegen der Fahrtrichtung zurück in Richtung Reutlingen. Ein 22-Jähriger, der mit seinem Audi A3 auf der rechten Spur unterwegs war, erkannte den entgegenkommenden Mazda und versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach rechts einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem kam es zur rechtsseitigen Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Audi nach rechts von der Fahrbahn und in die Böschung abgewiesen wurde, an der er zum Stehen kam. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden von knapp 7.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der 29-Jährigen wurde an Ort und Stelle eingezogen. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

St. Johann (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter auch einem Polizeihubschrauber, hat die Polizei am Montagabend nach einer vermissten 40-Jährigen gesucht. Die Frau hatte gegen 8.30 Uhr entgegen ihren üblichen Gewohnheiten ihre Wohnanschrift in St. Johann zu Fuß verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden. Nachdem sich bis zum Abend keinerlei Hinweise auf ihren Aufenthalt ergaben, alarmierten Angehörige die Polizei. Zwischenzeitlich musste bei der ortsunkundigen und orientierungslosen 40-Jährigen von einer hilflosen Lage ausgegangen werden, weshalb umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Im Verlauf dieser Suchmaßnahmen konnte die Vermisste kurz nach Mitternacht in einem Waldstück zwischen Genkingen und Öschingen unversehrt aufgefunden und ihren Angehörigen übergeben werden. (cw)

Deizisau (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 29-Jähriger am Montagabend an der Kreuzung der Ausfahrt B10 / L1204 verursacht hat. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem Mercedes GLC auf der Ausfahrt Deizisau / Altbach von der B10 aus Richtung Göppingen kommend unterwegs und wollte an der Kreuzung zur L1204 in Richtung Deizisau abbiegen. An der ausgeschalteten Ampel missachtete er die Verkehrszeichen und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Renault Trafic eines 23-Jährigen, der von links kommend auf der Landesstraße in Richtung Altbach fuhr. Während der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Renault-Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstanden war, mussten nachfolgend abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen im Einsatz. (cw)

Altenriet (ES): Parkendes Fahrzeug gestreift

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Walddorfer Straße entstanden ist. Eine 70-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz Citan befuhr gegen 7.20 Uhr die Walddorfer Straße in Richtung Neckartenzlingen. Aufgrund von Gegenverkehr kam sie mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und streifte einen VW Transporter. Dieser wurde dadurch auf einen davor geparkten Ford C-Max aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (ls)

Filderstadt (ES): Radler übersehen

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen im Kreisverkehr Reutlinger Straße / Wielandstraße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen sieben Uhr mit seinem BMW i3 auf der Reutlinger Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Wielandstraße übersah er eine 43-Jährige, die sich mit ihrem E-Bike bereits im Kreisverkehr befand. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Radlerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. (ls)

Kirchheim/Teck (ES): Auf Pkw aufgefahren

Sachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der K1205 entstanden. Eine 26-Jährige war kurz vor acht Uhr mit ihrem Ford auf der Kreisstraße in Richtung Freitagshof unterwegs. Im Bereich des Ortsausgangs von Ötlingen erkannte sie zu spät, dass die vorausfahrende, 38 Jahre alte Lenkerin eines BMW verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr in das Heck des Wagens. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davorstehenden Jeep eines 45-Jährigen geschoben. Die 26-Jährige wurde anschließend vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): B 27 nach zwei Unfällen kurz gesperrt

Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen haben zwei Auffahrunfälle am Montagnachmittag auf der B 27 in Richtung Tübingen geführt. Eine 20-Jährige Audi-Lernkerin war gegen 16.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs, als sie kurz vor dem Flughafentunnel verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte eine nachfolgende, 55 Jahre alte Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Wagen der jungen Frau auf. Die Heranwachsende zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Unmittelbar danach ereignete sich kurz dahinter ein zweiter Auffahrunfall. Ein 31-jähriger Mercedes-Lenker krachte mit seiner E-Klasse gegen den 5er BMW einer 35 Jahre alten Frau. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Beteiligten unverletzt geblieben. An den vier Pkw war ein Schaden in Höhe von zirka 17.000 Euro entstanden. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es im Feierabendverkehr zu einem kilometerlangen Rückstau bis nach Stuttgart. Gegen 19 Uhr waren die Autos abgeschleppt und alle Fahrbahnen konnten freigegeben werden. (ms)

Mössingen (TÜ): Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmitag erlitten. Die 22-Jährige wollte gegen 17.20 Uhr mit einem Nissan von einem Tankstellengelände aus nach links auf die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden VW Polo einer 20 Jahre alten Frau, die in Richtung Karl-Jaggy-Straße unterwegs war. Die Unfallverursacherin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Verkehrskontrollen in der Europastraße

Knapp 130 Fahrzeuge und deren Insassen haben Beamte der Verkehrspolizeien Tübingen und Balingen sowie des Polizeireviers Tübingen am Montag zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Europastraße kontrolliert. Bei fünf Fahrzeuglenkern ergab sich der Verdacht auf eine mögliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Nachdem sie eine Blutprobe abgegeben hatten, wurde ihnen die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Auch ein 52-Jähriger, der mit über 1,1 Promille Auto gefahren war, musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde anschließend einbehalten. Bei der Kontrolle eines Citroen stellten die Beamten nicht nur fest, dass dessen 26 Jahre alter Lenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stehen könnte. Der Mann war außerdem ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem wurden 26 weitere Verstöße, etwa wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte, abgefahrener Reifen oder der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt registriert. Sämtliche festgestellten Verstöße werden entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Neustetten (TÜ): Erneuter Einbruch in Sportheim

Ein weiteres Sportheim in Remmingsheim ist im Laufe des Wochenendes zum Ziel von Einbrechern geworden. Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 20.30 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Dort brachen sie Schränke und Getränkeautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Ergenzingen ermittelt und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang zu einem Einbruch in ein weiteres Sportheim von Sonntag auf Montag bestehen könnte (siehe Pressemitteilung vom 17.10.2022 / 16.44 Uhr). (rn)

Rottenburg (TÜ): Stoppstelle überfahren

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und mehreren hundert Euro Sachschaden ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Kreuzung zwischen dem Ehinger Platz und der Poststraße gekommen. Eine 18-Jährige fuhr gegen 22.40 Uhr mit ihrem Fiat auf der Poststraße in Richtung Niedernauer Straße. An der Kreuzung zum Ehinger Platz missachtete sie die dortige Stoppstelle und fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit einer 64-jährigen Radfahrerin, die entgegen der Einbahnstraße aus Richtung des Ehinger Platz gefahren kam. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Radlerin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (ls)

Tübingen (TÜ): Glücklicher Zufall verhindert Betrug

Eine Panne mit seinem Fahrzeug hat einen Senior aus Tübingen vor dem Verlust seines Vermögens bewahrt. Der Mann war im Laufe des Sonntags von Betrügern angerufen worden, die sich als Polizeibeamte ausgaben und dem Mann vorgaukelten, dass eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft sein Unwesen treibe. Da die Bankmitarbeiter der Täterbande zugehörig seien, wäre sein Geld bei seiner Bank nicht sicher und er solle es in Gold umwandeln und dieses übergeben. Derart eingeschüchtert machte sich der Senior am Montag auf den Weg zu seinem Geldinstitut, um Gold in sechsstelligem Wert zu kaufen. Da die Bank die entsprechenden Barren nicht vorrätig hatte, machte er sich zunächst ohne das Gold auf den Rückweg. Hierbei blieb sein Fahrzeug mit einer Panne liegen und ein Verkehrsteilnehmer sowie eine Streife des Polizeireviers Tübingen kamen ihm zu Hilfe. Im Gespräch mit den Beamten kam der Grund seiner Fahrt zur Sprache. So konnte der Mann, der lange Zeit davon überzeugt war, am Telefon mit Polizeibeamten gesprochen zu haben, von den richtigen Polizisten über die Masche der dreisten Betrüger aufgeklärt und ein Schaden verhindert werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell