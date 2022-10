Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Bagger an Brücke hängengeblieben

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Unfall mit Bagger

Ein Bagger ist am Dienstagmorgen in der Stuttgarter Straße an einer Fußgängerbrücke hängengeblieben und hat diese aus der Verankerung gerissen. Ein 43-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit der Baumaschine auf der Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Da der Baggerarm zu weit nach oben ausgefahren war, prallte er damit gegen eine Fußgängerbrücke, die über die Stuttgarter Straße führt. Anschließend verkeilte sich das Arbeitsgerät zwischen der Brücke und der Straße. Gemeinsam mit einem Vertreter des Tiefbauamts und der Feuerwehr gelang es, den Bagger zu bergen. Dabei wurde allerdings eine Hydraulikleitung des Fahrzeugs beschädigt, sodass Betriebsmittel ausliefen. Ein Reparaturservice kümmerte sich um das beschädigte Gerät, an dem nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war. Auch die Brücke wurde so stark beschädigt, dass sie mit Hilfe von zwei Kränen abgebaut und anschließend abtransportiert werden musste. Der Sachschaden an dieser kann noch nicht beziffert werden. Bis zum Abschluss der Bergungs-, Abbau- und Reinigungsarbeiten musste die Stuttgarter Straße bis etwa 14.10 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. (rn)

