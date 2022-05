Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradunfall: Pkw-Führerin übersieht einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer

Cuxhaven (ots)

Gegen 18:00 h kommt es an einer Kreuzung in Hagen im Bremischen (K 48, Lehnstedter Straße) zu einem folgenschweren Fehler einer 76-jährigen Pkw-Führerin aus Osterholz-Scharmbeck. Sie übersieht aus unbekannten Gründen an der Kreuzung Am Steingrab einen von rechts kommenden 67-jährigen Osterholzer auf seinem Motorrad. Es kommt zum Zusammenstoß, beide Fahrzeugführer werden hierbei zumindest leicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von mehr als 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell