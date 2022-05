Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Wremen zwischen Pkw und Radfahrer - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es am Wremer Tief zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 36jährigen Radfahrer aus Wremen und einem 54jähriger Autofahrer aus Dorum.

Die beiden Beteiligten stießen im Begegnungsverkehr seitlich zusammen. Der Radfahrer wurde dabei leicht an der Hand verletzt, am Pkw wurde der linke Seitenspiegel beschädigt. Zuvor soll der Pkw eine Gruppe von Radfahrerinnen überholt haben, wodurch er zu weit in den Gegenverkehr geraten sei. Dadurch sei es dann zu dem seitlichen Zusammenstoß gekommen.

Da es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gibt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell