POL-ME: 80-jährige Fahrradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Ratingen - 2112031

Am Montagmorgen (06. Dezember 2021) verletzte sich eine 80-jährige Fahrradfahrerin bei einem Alleinunfall auf der Zieglerstraße so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 09:30 Uhr befuhr eine 80-jährige Ratingerin mit ihrem Fahrrad die Schützenstraße in Ratingen. Im Einmündungsbereich zur Zieglerstraße bog die Seniorin nach links auf die Zieglerstraße in Richtung Kastanienhof ein. Laut Zeugenangaben stürzte die Ratingerin im Abbiegevorgang und fiel zu Boden.

Zufällig anwesende Passanten versorgten die schwer verletzte Seniorin erstmedizinisch und informierten die Rettungskräfte, welche die 80-jährige Ratingerin zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten.

Aufgrund von Zeugenangaben geht die Polizei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Radfahrerin aufgrund von Straßenglätte mit ihrem Fahrrad auf der vereisten Straße ins Rutschen kam und hierauf stürzte.

