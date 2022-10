Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Senior betrogen; Radfahrerin zu Fall gebracht

Reutlingen (ots)

Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagmittag in Hohbuch erlitten. Die 81-Jährige war kurz vor 12.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Dabei stürzte sie offenbar infolge zu starken Bremsens in einer Linkskurve zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am späten Donnerstagabend an der Kreuzung Klosterstraße / Hohe Straße ereignet hat. Ein 26-Jähriger war gegen 23.25 Uhr in seinem Peugeot 4007 auf der Hohe Straße unterwegs. Beim Einbiegen nach links in die vorfahrtsberechtigte Klosterstraße übersah er einen 22-jährigen Rollerfahrer. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Roller musste aufgrund der Beschädigungen durch den Unfall abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird etwa auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (ls)

Weilheim/Teck (ES): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Ein riskantes Überholmanöver ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L1200 zwischen Kirchheim-Jesingen und Holzmaden ereignet hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 23-Jähriger gegen 22.40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse die Landesstraße in Richtung Holzmaden. Auf Höhe der Einmündung Neue Weilheimer Straße scherte er zum Überholen eines vorausfahrenden Fiat 500 aus, obwohl er die Strecke nicht vollständig übersehen konnte. Aufgrund eines entgegenkommenden, noch unbekannten Fahrzeugs musste er den Überholvorgang abbrechen. Dabei krachte er ins Heck des Fiat, dessen 46 Jahre alter Fahrer ebenfalls abgebremst hatte, um dem Mercedes das Überholen noch zu ermöglichen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf geschätzte 9.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, der durch das Überholmanöver möglicherweise gefährdet worden ist. Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0. (cw)

Denkendorf (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Ein Senior aus Denkendorf ist im Laufe des Donnerstags von Betrügern um mehrere tausend Euro geprellt worden. Bereits in den vergangenen Tagen erhielt der Mann mehrere Anrufe, in denen ihm ein Lotteriegewinn von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellt wurde. Im Gegenzug wurde er aufgefordert, zur Bezahlung angeblich anfallender Notargebühren, Guthabenkarten eines App-Stores zu erwerben. Wie von den Betrügern verlangt, kaufte der Mann die Karten im Wert von mehreren tausend Euro am Donnerstag in unterschiedlichen Läden und gab den Anrufern die Codes zur Einlösung durch. Wenig später schöpfte der Senior Verdacht und verständigte die Polizei. Diese rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf. (rn)

Tübingen (TÜ): Radler und Fußgänger zusammengestoßen

Schwer verletzt wurde eine Pedelec-Fahrerin, die am Donnerstagabend auf dem Radweg zwischen Unterjesingen und Tübingen mit einem Fußgänger zusammenprallt ist. Die 64 Jahre alte Frau war kurz nach 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur B296 von Jesingen in Richtung Tübingen unterwegs. Offenbar fuhr sie beim Überholen eines 56-jährigen Fußgängers, der in gleicher Richtung unterwegs war, ohne genügend Seitenabstand vorbei, streifte ihn mit ihrem Lenker und stürzte auf die Fahrbahn. Während der Fußgänger unverletzt blieb, wurde die Radlerin bei dem Sturz so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin offenbar mutwillig zu Fall gebracht (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagmittag in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Kurz vor zwölf Uhr fuhr eine 53 Jahre alte Radfahrerin auf dem Geh-/Radweg an der Bushaltestelle Hechinger Eck an einem anhaltenden Linienbus vorbei. Einer der aussteigenden Fahrgäste, bei dem es sich um einen Mann handeln dürfte, trat gegen das Fahrrad der 53-Jährigen, die dadurch zu Boden stürzte. Die dabei erlittenen Verletzungen der Frau mussten später ärztlich versorgt werden. Der Täter war unvermindert weitergelaufen. Er ist zwischen 30 und 50 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und hat lange, leicht gelockte, hellbraune Haare. Er war mit einer karierten, längeren Wolljacke bekleidet und trug einen großen Wanderrucksack bei sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/91620 zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): Fahrzeug auf die Seite gekippt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Endingen erlitten, als sein Wagen auf die Seite gekippt ist. Der 18-Jährige war kurz nach 18.30 Uhr mit einem VW Touran auf der Schömberger Straße in Richtung Balingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung Lehrstraße kam der Fahranfänger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Im Anschluss kippte der Pkw auf die Fahrerseite und der junge Mann musste von Ersthelfern aus dem VW befreit werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Touran musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt. Über die Schadenshöhe an der Laterne liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Durchgangsstraße zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, bis der Verkehr einseitig vorbeifahren konnte. Gegen 20 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

