Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeugbrand

Diez (ots)

Am Samstag, 15.10.2022, um 00:34, Uhr geriet ein Fahrzeug im Hof eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Durch die massive Rauchentwicklung mussten die Anwohner aus dem Gebäude evakuiert werden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Diez-Freiendiez konnte der Schaden am angrenzenden Mehrfamilienhaus gering gehalten werden - lediglich Fenster und Rollläden wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen (06432/601-0 oder pidiez@polizei.rlp.de).

