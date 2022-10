Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: B417 - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Laurenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:25 Uhr kam es auf der B417 im Bereich Laurenburg zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge ein 58-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam dieser alleinbeteiligt von der dortigen Fahrbahn ab und stürzte einen ca. acht Meter tiefen Abhang in Richtung Lahn hinunter. Den eingesetzten Rettungskräften gelang eine zügige Versorgung des Verletzten, aber aufgrund der umfassenden Rettungsmaßnahmen im schlecht zugänglichen Gelände, musste die B417 für einen längeren Zeitraum vollgesperrt werden. Zur Landung des eingesetzten Rettungshubschraubers musste weiterhin die Lahnbrücke in Laurenburg für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Es kam zu keinen größeren Verkehrsproblemen.

