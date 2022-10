Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Wallmerod (ots)

Am Freitag, den 14.10.2022, gegen 23:49 Uhr, verlor, laut Angaben eines Anwohners, ein älterer schwarzer Jeep mit auffälligem Beleuchtungsaufsatz auf dem Dach innerorts auf der Frankfurter Straße in Wallmerod die Kontrolle und kollidierte in weiterer Folge u.a. mit einer Hausfassade. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Die fahrzeugführende Person setzte anschließend die Fahrt in Richtung Hundsangen fort. Wer kann Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben? Möglicherweise können Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug in der Nachbarschaft gegeben werden.

