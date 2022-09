Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zu jung für die große Reise

Stuttgart (ots)

Stuttgarter Zollbeamte haben gestern bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Denkendorf an der BAB 8, Fahrtrichtung Stuttgart, die illegale Einfuhr von drei Hundewelpen verhindert. Die Tiere, die im Auto einer rumänischen Großfamilie transportiert wurden, waren mit einem Alter von nur wenigen Wochen noch zu jung für die erforderlichen Impfungen. Heimtierpässe, aus denen unter anderem das exakte Alter der Welpen hervorgeht, konnten die Reisenden für die drei -ungesichert auf der Rückbank- transportierten Hunde ebenso wenig vorweisen. In Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landkreises Esslingen wurden die Tiere zunächst im Tierheim Esslingen in Quarantäne genommen. Die erforderlichen Impfungen werden hier nun nachgeholt. Ob alle drei Welpen tatsächlich als Familienhunde bei den Reisenden verbleiben sollten oder unter Umständen für den illegalen Weiterverkauf bestimmt waren, wird noch ermittelt. Neben den Familienangehörigen durften nach Abschluss der Zollkontrolle auch ein gutes Dutzend Mäuse die Reise fortsetzen - allerdings erst nach Anpassung der Transportbedingungen. Die Nager waren zunächst in einer mit Sägespänen gefüllten Werkzeugkiste ohne Lüftungslöcher befördert worden.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell