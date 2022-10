Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Arbeitsunfall mit Kettensäge

Kuppenheim (ots)

Ein Mann zog sich bei seiner Arbeit mit einer Kettensäge schwere Verletzungen an der Hand zu und musste notärztlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus nach Rastatt transportiert werden. Der Vorfall ereignete sich Dienstagmittag in der Nelkenstraße. Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, die Motorsäge ist ihm offenbar beim Arbeiten abgerutscht.

/kp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell