Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeug und Pedelec-Steuerung gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter hat aus einer Garage und aus einem Keller an der Schwartzstraße in Bocholt mehrere Gegenstände gestohlen. Bei dem Einbruch in einen der Räume im Untergeschoss des Wohnhauses erbeutete der Täter einen Akkuschrauber der Marke Makita, einen Exzenterschleifer und einen Deltaschleifer der Marke Bosch, einen Bandschleifer sowie eine Kiste mit mehreren Weinflaschen. Aus der Garage fehlt der Fahrradcomputer eines Pedelecs. Die Polizei schließt nicht aus, dass der gleiche Täter beide Taten begangen hat. Zu einem möglichen Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor - der betreffende Mann hielt sich in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Tatorte auf: circa 1,65 Meter groß, krauses Haar, tätowiert, dunkel gekleidet, unterwegs mit einem grauen Pedelec und zwei Taschen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

