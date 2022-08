Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Tresor im Vorgarten

Eigentümer gesucht

Gescher (ots)

Bereits am 02. August meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass in seinem Garten in Gescher ein Tresor liegen würde. Gehören würde ihm die Sicherheitseinrichtung samt Inhalt nicht. Mit einiger Kraft hatten Unbekannte den 35 mal 25 mal 25 cm großen Behälter über einen Zaun an der Von-Galen-Straße geworfen. Recherchen des Kriminalkommissariats Ahaus führten bis jetzt nicht zum Eigentümer. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

