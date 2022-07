Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugenaufruf nach schwerer Brandstiftung an einer Tierarztpraxis in Anklam

Anklam (ots)

Am 19.07.2022, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Pasewalker Straße in Anklam zu einer schweren Brandstiftung an der Eingangstür einer Tierarztpraxis. Die ursprüngliche Meldung finden sie hier: https://bit.ly/3cvCbPm

Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es nun neue Erkenntnisse.

Demnach sind drei männliche Personen dringend tatverdächtig, den Brand in der Pasewalker Straße gelegt zu haben. Gesucht werden drei junge Männer, die von der Tankstelle in der Ravelinstraße in Richtung Pasewalker Straße gegangen sind. Zwei der drei jungen Männer führten Fahrräder mit sich.

In der Ravelinstraße hatten die drei Tatverdächtigen noch eine verbale Auseinandersetzung mit Anwohnern und warfen dort kurze Zeit später eine Mülltonne um. Anschließend wurden die selben Männer beobachtet, wie sie sich zum Tatzeitpunkt, gegen 22:15 Uhr, direkt vor der Tierarztpraxis in der Pasewalker Straße aufgehalten haben. Dort kam es anschließend zum Brandausbruch.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Der erste Tatverdächtige ist ca. 1,85 m groß, hat kurze dunkle Haare, ist schlank und an den Beinen und im Gesicht tätowiert. Er trug eine blaue Hose, gelbe Schuhe und rote Oberbekleidung.

Der zweite Tatverdächtige ist ca. 20 Jahre alt, von korpulenter Statur und ca. 1,75 m groß.

Der dritte Tatverdächtige ist ebenfalls ca. 20 Jahre alt, hat blonde Haare, ist von schlanker Statur und ca. 1,65 m groß.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise zu den Tätern haben. Insbesondere Zeugen, die am 19.07.2022 Beobachtungen in der Ravelinstraße oder Pasewalker Straße in Anklam gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 251 2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell