Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der B111

Insel Usedom (ots)

Am 19.07.2022, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der B111 bei Bannemin, an der Kreuzung Abfahrt Mölschow, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 18-jährige Fahrerin eines PKW Volvo aus Wolgast kommend in Richtung Bannemin unterwegs. Die 18-Jährige musste verkehrsbedingt halten, weil vor ihr ein PKW von der B111 nach links auf die K27 in Richtung Mölschow abbiegen wollte. Hinter dem Volvo der 18-Jährigen für ein PKW VW Golf, in dem der 21 Jahre alter Fahrer und vier Mitfahrer im Alter von 19 und 20 Jahren saßen. Der 21-Jähige konnte seinen Golf ebenfalls hinter dem Volvo zum Stehen bringen.

Aus bislang ungeklärter Ursache übersah jedoch ein 70-jähriger Mazda-Fahrer, dass der VW vor ihm gehalten hatte und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf den vor ihm stehenden Volvo aufgeschoben.

Bei dem Unfall wurden alle fünf Insassen des VW Golf, auf den der Mazda aufgefahren war, leicht verletzt. Während vier der fünf Verletzten vor Ort behandelt wurden, musste ein Insasse zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht werden.

Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro entstanden. Sowohl der VW als auch der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Auf Grund des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen auf der B111 zwischen Wolgast und Bannemin, sodass es zweitweise zu einem Rückstau in Richtung Mahlzow kam.

