Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Autofahrer bremsen sich gegenseitig aus - anschließend kommt es zur Schlägerei mitten auf der B110 bei Murchin

Murchin (ots)

Am 18.07.2022, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der B110 bei Murchin zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Ein 30-jähriger Anklamer war mit seinem BMW auf der B110 von Murchin in Richtung Pinnow unterwegs. Der BMW-Fahrer gab an dann kurz hinter dem Ortsausgang Murchin von einem Mercedes-Benz mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und anschließend ausgebremst worden zu sein. Am Steuer des Mercedes saß ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Stralsund. Anschließend überholte der 30-jährige BMW-Fahrer den Mercedes, dabei soll der Mercedes-Fahrer ebenfalls beschleunigt haben. Nachdem der BMW den Überholvorgang beendet hatte, bremste dieser wiederum den Mercedes-Benz aus und zwang ihn zum Anhalten, sodass beide Fahrzeuge auf der B110 zwischen den Ortschaften Pinnow und Johannishof zum Stehen kamen.

Der BMW-Fahrer wollte dann den Mercedes-Fahrer zur Rede stellen. Mitten auf der B110 stieg er dann aus, ging zum Mercedes-Benz hinter seinem Fahrzeug und öffnete dessen Tür. Was folgte war zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Nach dem die ersten Worte ausgetauscht wurden, kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Was genau geschehen ist, müssen jetzt die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 30-jährige BMW Fahrer zunächst gewürgt, als dieser den 64-jährigen Mercedes-Fahrer zur Rede stellte und der darauf hin aus seinem Fahrzeug ausstieg, nachdem der BMW-Fahrer dessen Tür aufgerissen hatte. Anschließend kam es zur einer Rangelei, die sich vom Mercedes bis zum BMW zog, der vor dem Mercedes-Benz stand. Während der Rangelei am BMW, griff der BMW-Fahrer nach einer Taschenlampe in seinem Auto und schlug dem 64-jährigen Mercedes-Fahrer damit auf den Kopf. Dieser erlitt eine Platzwunde und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Anklam gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde anschließend von der B110 abgeschleppt, da niemand das Fahrzeug mehr fahren konnte. Die Beifahrerin des 64-jährigen Mercedes-Fahrers kam nämlich mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus nach Anklam.

Der BMW-Fahrer erlitt bei der Auseinandersetzung einige Kratzer am Hals, konnte nach der Anzeigenaufnahme jedoch seine Fahrt fortsetzen.

Gegen beide Autofahrer ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen der gegenseitigen Nötigung im Straßenverkehr und der begangenen Körperverletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell