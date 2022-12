POL-IZ: 221219.7 Itzehoe: Drogenfahrt fällt bei Kontrolle auf

Itzehoe (ots) - Am Sonntagabend ist ein Paar in Itzehoe in Streit geraten. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wegen der Körperverletzung stellte sich heraus, dass der Beschuldigte außerdem alkoholisiert gefahren war. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen. Zwecks der Aufnahme einer Strafanzeige wegen der Körperverletzung suchte eine Streife eine Anschrift in Itzehoe auf. Hier trafen die Beamten auf die Geschädigte sowie ihren ...

