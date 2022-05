POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW/SUV und Radfahrer mit anschließender Unfallflucht

Weinsheim (ots) - Am 12.05.2022 ereignete sich auf der B410 in Höhe der Einmündung nach Weinsheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Eine Verkehrsteilnehmerin beabsichtigte aus der K179 in die B410 in Richtung einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des aus Richtung Gerolstein kommenden LKW's. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich ...

