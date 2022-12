Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221220.2 Schlichting: Frau bei Unfall schwer verletzt

Am heutigen Morgen hat sich in Schlichting ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau kam aus noch unklarer Ursache mit ihrem Auto von der Straße ab und landete im Graben. Sie verletzte sich dabei schwer.

Gegen 08.35 Uhr war eine 29-Jährige in einem Opel auf der Straße Hauberg aus Richtung Kleve kommend in Richtung Friedrichstadt unterwegs. Nach dem Durchfahren einer Kurve geriet sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich mit ihrem Corsa und kam in einem Graben zum Stillstand. Die Freiwillige Feuerwehr befreite die Husumerin aus ihrem Wagen. Sie kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, an ihrem Auto entstanden erhebliche Schäden.

Zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten war die Straße bis etwa 10.15 Uhr vollgesperrt.

Da der Unfallhergang bisher unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehört zu diesen mindestens der Fahrer eines Wagens, der sich hinter dem der verunglückten befand. Er und weitere Zeugen sollten sich in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 melden.

