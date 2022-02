Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Farben gestohlen

Weimar (ots)

Am Montagmorgen musste ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bertuchstraße feststellen, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Doch wider Erwarten hatten es die Täter nicht wie meist auf ein Mountainbike abgesehen, sondern auf die Arbeitsmaterialien des Mannes. Sie entwendeten ca. 75 Farbspraydosen, deren Wert sich auf etwa 800 Euro beläuft. Aufgrund der Menge kann von mehreren Tätern ausgegangen werden, die vermutlich gezielt das entsprechende Kellerabteil aufbrachen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell