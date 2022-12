Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221220. Elpersbüttel: Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß auf der B5

Elpersbüttel (ots)

Am Dienstag um 11:09 Uhr fuhr ein 51jähriger Autofahrer aus Brügge mit seinem Opel auf der Straße Lütjenbüttel von Elpersbüttel kommend Richtung Marne. Aus ungeklärter Ursache geriet dieser in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Omnibusfahrer, der Richtung Elpersbüttel unterwegs war. Durch den Aufprall schleuderte das Auto in ein dahinterfahrendes Fahrzeug einer 42jährigen Burgerin und landete im angrenzenden Straßengraben. Hierbei wurde der Fahrer eingeklemmt und verletzte sich schwer. Er wurde in das WKK Heide verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der 39jährige Busfahrer blieb unverletzt, die Burgerin verletzte sich leicht. Die Straße musste während der Unfallaufnahme bis 13 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell