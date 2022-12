Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern zwischen 02:30 Uhr und 03:40 Uhr gelangten Einbrecher gewaltsam in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Wiebelsheidestraße. Sie stahlen wertvolle Metalle und entkamen unerkannt vom Tatort. Gegen 04:00 Uhr fiel einer Polizeistreife der Autobahnpolizei Dortmund auf der BAB 44 in Fahrtrichtung Dortmund ein Kleintransporter auf, der augenscheinlich überladen war. Die Polizisten wollten das Fahrzeug kontrollieren. Bevor sie an das Fahrzeug herantreten konnten, hielt der Wagen mitten auf der Autobahn an. Die Insassen flohen zu Fuß. Eine Fahndung, u.a. durch einen Polizeihubschrauber und einen Diensthund, brachte keinen Erfolg. Auf der Ladefläche des Kleintransporters konnte das Diebesgut aus dem Einbruch in der Wiebelsheidestraße aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach den Tätern. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

