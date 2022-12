Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

In der Einmündung Hauptstraße zur Mönchstraße wurde gestern Morgen gegen 07:15 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto angefahren. Dabei wurde sie schwerverletzt. Die 53-jährige Frau aus Marsberg musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen bog ein 39-jähriger Mann aus Marsberg mit seinem Auto von der Hauptstraße nach rechts in die Mönchstraße ab. Die Fußgängerin, die die Mönchstraße überquerte, wurde von dem Auto erfasst. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

