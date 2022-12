Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Altenhellefelder Straße. Gestern zwischen 15.00 Uhr und 15.25 Uhr brachen unbekannte Täter in das Haus ein. Die drei Männer wurden vorher von Zeugen beobachtet, wie sie um das Haus schlichen und anschließend mit einem weißen VW Lieferwagen mit Euskirchener Kennzeichen in Richtung Visbeck wegfuhren. Die Männer sollen eine dunkle Hautfarbe gehabt und mit Akzent gesprochen haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

