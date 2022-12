Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geschädigten nach Verkehrsunfall gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Am 06.12.2022 gegen 19:40 Uhr kam es im Engernweg zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer parkte seinen Pkw aus einer Einfahrt aus. Dabei streifte er mit seinem Auto einen geparkten Pkw. Als er dieses bemerkte, parkte er wieder ein und ging in seine Wohnung, um seine Kontaktdaten aufzuschreiben. Die wollte er an dem beschädigten Auto hinterlassen. Als er wieder zum Unfallort zurückkehrte, fuhr der beschädigte Wagen gerade weg. Der Unfallverursacher gab an, dass es sich bei dem beschädigten Pkw um einen schwarzen Audi, vermutlich A4 oder A6, gehandelt hat. Der Pkw hatte ein Kennzeichen aus dem Hochsauerlandkreis, weitere Buchstaben und Zahlen konnte der Mann nicht sehen. Der Fahrer des Geschädigten Autos wird gebeten, sich bei der Polizei in Brilon unter der Rufnummer 02961 /90 200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell