POL-HSK: Wohnungseinbrecher von Polizei gefasst

Brilon

Gestern gegen 14:45 Uhr wurden zwei Frauen in Brilon von der Polizei festgenommen. Die beiden 23 und 26-jährigen französischen Staatsangehörigen stehen in Verdacht den Versuch unternommen zu haben, in ein Haus einzubrechen. Kurz vorher hatte ein aufmerksamer Nachbar die beiden dabei beobachtet, wie sie um ein Haus in der Straße "Am Hollemann" schlichen. Der Zeuge rief geistesgegenwärtig sofort die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenwagen aus. Die Polizisten suchten das Grundstück nach den Verdächtigen ab. Die beiden Frauen versteckten sich hinter einem Gebüsch vor der Polizei. Als die Beamten die Verdächtigen entdeckten, versuchten diese zu fliehen. Die Polizisten konnten sie jedoch einholen und festnehmen. Am Tatort konnten eindeutige Aufbruchsspuren an Terrassentüren und an Fenstern festgestellt werden. Den Täterinnen ist es jedoch nicht gelungen, in das Haus zu kommen. Die beiden einschlägig bekannten Festgenommenen wurden heute dem Haftrichter vorgeführt und es wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Dank der Polizei gilt dem aufmerksamen Nachbarn, der schnell und besonnen reagiert hat und sofort die Polizei rief!

