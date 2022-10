Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Reha-Zentrum - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr durchwühlte ein bisher unbekannter Täter aus einem Sozialraum des Reha-Zentrums im Pfeifferswörth mehrere persönliche Gegenstände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Täter entwendete so aus zwei Geldbeuteln rund 100 Euro Bargeld und flüchtete danach mit einem Mittäter, welcher mit einem Motorroller vor der Einrichtung gewartet haben soll. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, 175-180 cm groß, Vollbart, schwarze Hose, dunkles T-Shirt, längere gegelte Haare, dunkle Augen. Zeugen, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

