Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Einbruch in Bäckerei Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld gestohlen - Hinweise an die Polizei!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 23.10.2022, 19 Uhr und Montagmorgen, 24.10.2022, 5:30 Uhr kam es in den Mannheimer Quadraten zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale, bei welchem bislang unbekannte Täter einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld erbeuteten.

Den bisherigen Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die noch unbekannten Täter offenbar über einen Seiteneingang gewaltsam Zutritt in das Gebäudeinnere, um so an den gesicherten Tresor zu gelangen. Anschließend wurde dieser samt den sich darin befindlichen Tageseinnahmen in fünfstelliger Höhe aus dessen Verankerung entfernt und aus der Bäckereifiliale geschafft.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort bei den Ermittlern unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell