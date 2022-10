POL-MA: Heidelberg: 28-Jähriger nach Geschwindigkeitsverstoß mit Drogen am Steuer erwischt

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Dacia die Straße "Rathausplatz" in Fahrtrichtung "Bahnhofstraße". Auf Höhe "Rathausplatz 1" überfuhr der 78-Jährige einen Fußgängerüberweg, so dass ein 9-jähriges Kind auf seinem Tretroller, das den ...

mehr