LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

Gera (ots) - In der Nacht vom 26. zum 27.06.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei elektrisch betriebene Krankenfahrstühle aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bruno-Brause-Straße. Nach Hinweis einer Zeugin konnte das Beutegut am 29.06.2022 in der Werner-Petzold-Straße wieder aufgefunden und dem Eigentümer übergeben werden. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden eingeleitet. ...

