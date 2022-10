Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall am Zebrastreifen - Kind leicht verletzt

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Dacia die Straße "Rathausplatz" in Fahrtrichtung "Bahnhofstraße". Auf Höhe "Rathausplatz 1" überfuhr der 78-Jährige einen Fußgängerüberweg, so dass ein 9-jähriges Kind auf seinem Tretroller, das den Zebrastreifen überquerte, erfasst wurde und zu Boden stürzte. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach erster Versorgung vor Ort in die Obhut seiner Mutter übergeben werden. An dem Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell