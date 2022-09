Polizei Köln

POL-K: 220928-2-K Mitarbeiterinnen der Videoleitstelle erkennen Einbrecher wieder

Köln (ots)

Mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung haben Streifenpolizisten in der Nacht zu Mittwoch (28. September) auf dem Neumarkt zwei Männer (40,41) nach einem Einbruch in eine Apotheke in der Kölner Innenstadt gestellt.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Duo gegen 2.30 Uhr die Eingangstür der Apotheke mutmaßlich mit Gewalt aufgeschoben haben. Danach betraten sie den Verkaufsraum, steckten mehrere Medikamentenpackungen ein und flüchteten anschließend mit der Beute.

Zwei Stunden später erkannten zwei aufmerksame Mitarbeiterinnen der Videoleitstelle das Duo wieder und lotsten das Streifenteam in Richtung Neumarkt. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell