POL-K: 220928-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung und Beleidigung

Köln (ots) - In Köln-Höhenberg ist am Montagabend (26. September) ein 31 Jahre alter Mann auf der Schulstraße in Höhe Augsburger Straße durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Im Krankenhaus entfernten die Ärzte das Projektil, das nun kriminaltechnisch untersucht wird. Noch am Abend sicherten Kriminalisten am abgesperrten Tatort Spuren und stellten mehrere Patronenhülsen sowie einen weißen Lamborghini ...

