POL-LB: Herrenberg - Kuppingen: Einbruch im Zwerchweg

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag ereignete sich gegen 13.40 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ein Unfall, der einen Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer, der zwei 23- und 24-jährige Mitfahrer an Bord hatte, war in der Mahdentalstraße aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost kommend unterwegs. Vermutlich da ...

mehr