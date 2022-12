Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: mindestens 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Antonia-Visconti-Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen nicht mehr fahrbereiten PKW und einen Sachschaden von mindestens 20.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Samstag gegen 17.45 Uhr in der Antonia-Visconti-Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 90 Jahre alter Mercedes-Lenker war in Richtung der Löchgauer Straße unterwegs. Auf Höhe der Mergenthalerstraße befindet sich eine Engstelle, die mittels Steinpoller eingerichtet wurde. Nach derzeitiger Erkenntnisse kam dem Senior in diesem Bereich ein Fahrzeug entgegen. Statt hierauf anzuhalten, fuhr der Mann weiter und kollidierte mit mehreren der Poller, die hierdurch gegen die Fassade eines anliegenden Geschäfts geschleudert wurden und Beschädigungen hinterließen. Im Anschluss versuchte der 90-Jährige wieder auf die Straße zurückzulenken, wobei er jedoch das Heck eines geparkten Mercedes streifte. Der PKW des 90-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

