POL-LB: Sindelfingen: alkoholisierter Fahrradfahrer leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt und seine Geschwindigkeit nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst hatte, war ein 21 Jahre alter Opel-Fahrer am Sonntag gegen 20.50 Uhr in der Autenstraße in Ditzingen in einen Unfall verwickelt. Zunächst war der 21-Jährige in der Hirschlander Straße unterwegs. Diese geht in ihrem Verlauf in die Autenstraße ...

