Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: BMW überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 13.40 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ein Unfall, der einen Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer, der zwei 23- und 24-jährige Mitfahrer an Bord hatte, war in der Mahdentalstraße aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost kommend unterwegs. Vermutlich da er einem Tier ausweichen wollte, kam er auf Höhe eines Hotels nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte der PKW die angrenzende Böschung hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurde keiner der Insassen verletzt. Der PKW musste mittels Kran geborgen und anschließend, da er nicht mehr fahrbereit war, abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell