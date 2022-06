POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter steigt in Haus ein (11.06.2022)

Konstanz (ots) - Ein junger Mann ist in der Nacht auf Samstag in einem Bus körperlich angegriffen worden. Ein 27 Jahre junger Mann stieg gegen 3 Uhr an der Bushaltestelle "Neuwerk" auf der Oberlohnstraße in einen Bus der Linie 13/4 ein. In dem Bus befanden sich bereits drei unbekannte junge Männer, die ihre Masken nicht richtig trugen. Nachdem der 27-Jährige die ...

