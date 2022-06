Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt (12.06.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 34 zwischen Espasingen und Ludwigshafen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer war mit einer Ducati auf der B 34 von Ludwigshafen in Richtung Espasingen unterwegs. Auf Höhe eines Obsthofes bremste ein vor dem Motorrad fahrender Mercedes eines 71-Jährigen und bog nach rechts ab. Der Biker erkannte dies zu spät und stürzte in Folge einer Vollbremsung. Glücklicherweise verletzte sich der 62-Jährige nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An der Ducati entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

